El consultor político Carlos Ferrín señala que la victoria de Daniel Noboa, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales anticipadas 2023, transmite una lección para todo el sistema político del país. "Nos está diciendo la población 'no queremos más confrontación, no queremos más enfrentamientos, no queremos, de hecho, más políticos'", expresó en una entrevista en Contacto Directo. Le puede interesar: El correísmo perdió la Presidencia, el control en el Cpccs y la designación del Contralor Sin embargo, también indicó que el 48% de los votos válidos, que fueron para Luisa González, expresaron que sufragaron para "un camino un poco más seguro" o porque consideraron a la Revolución Ciudadana como el "mal menor". Ferrín recomienda que Noboa se quite "la camiseta de la reelección" lo más pronto posible porque esa cuestión lo puede paralizar mientras administre al país. Agrega que debe priorizar el uso de poderes que le otorga el poder ejecutivo para trabajar, y no tener que depender de la Asamblea Nacional. "Debe rodearse de los mejores y no tener miedo de ejecutar. Hay mucha gente con miedo de hasta firmar un proceso", indica. Con respecto a la frase de "Cuando no hay corrupción, el dinero sí alcanza" que mencionó Noboa durante el debate presidencial del 1 de octubre, comentó que el mandatario electo debe impulsar acciones que sean transparentes para todos.

El deseo de algo distinto, al votar por una nueva candidatura

Carlos Ferrín señala que la comunicación no puede suplir la ausencia de obras, porque esta área tiene la función de levantar expectativa, pero si no la cumple la autoridad electa "no sirve de nada". También apunta que el país vive un momento de descompresión con los resultados de las elecciones, que es un sentimiento similar que se produjo con la firma de muerte cruzada de Guillermo Lasso. "Ver un camino de un giro que definitivamente nos lleve algo distinto, entonces, la gente votó por algo distinto. (El pueblo) va a querer algo distinto a lo que es hoy", manifestó. Sin embargo, señala que sus electores van a querer soluciones rápidas, y esa expectativa podría convertirse en algo negativo si Noboa no actúa conforme a lo esperado. Lea también: Resultados Elecciones Ecuador 2023: Noboa triunfa en seis provincias que apoyaron a Luisa González en primera vuelta Ferrín considera que desde ya el presidente electo debe tener una estructura de comunicación en Quito para comenzar su gestión en estos días, mientras Lasso continúe en el poder, y que cuando sea el día de transición, él entre con un gobierno ya hecho y que la banda presidencial "sea la diferencia". "Él tiene ya que tener en este momento estas reuniones que tienen en su casa, lo puede hacer itinerante, un poco en Quito, un poco en Cuenca, en las ciudades que le fue dando la victoria", señala. A través de este método, Noboa se ahorraría el proceso de aceptación de quiénes van a ser sus ministros, sea antes de que gobierne oficialmente.

Cómo formar un gabinete de un gobierno inédito

Al tratarse de un gobierno que no tiene a disposición varios perfiles para ocupar los ministerios, al tener una estructura política con poco tiempo, Ferrín señala que podría contar con la experiencia de anteriores gobiernos, pese a que formaron parte de administraciones con las que se combatió en las urnas. Él considera que algunos perfiles de la sociedad civil no se animan a formar parte de un gobierno porque "el miedo los paraliza". Revise: El electorado que respalda a Daniel Noboa es casi el mismo que apoyó a Lasso en el 2021 "Si tú le dices 've a la función pública, te dice no; temo los procesos de Contraloría porque luego políticamente me pueden afectar'. Ese es el miedo al que me refiero", relató. Por ello remarca que se necesitan personas que no tengan ese temor y que tengan capacidad de resolución. Con respecto a la Asamblea, Ferrín señaló que les conviene convertirse en un Legislativo extraordinario para poder reelegirse en los comicios de 2025.