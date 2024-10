La candidatura de Jan Topic es calificada; el Pleno del CNE desechó las objeciones

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió este 8 de octubre negar las objeciones a la inscripción de Jan Topic y en consecuencia aprobó la calificación de su candidatura.

Hubo unanimidad de parte de los consejeros Elena Nájera, Esthela Acero, José Cabrera, Enrique Pita y Diana Atamaint, quienes acogieron un informe jurídico que recomendaba negar las impugnaciones.

Los partidos Pachakutik y Sociedad Patriótica sostenían que Topic mantiene contratos con el Estado, lo que constituye una inhabilidad para candidatizarse, según el Código de la Democracia.

No obstante, los consejeros analizaron que las denuncias no estaban sostenidas con pruebas. Atamaint también indicó que en la Superintendencia de Compañías no consta que Topic sea socio o accionista de empresas que tengan contratos con el Estado.

Tanto Pachakutik como Sociedad Patriótica aún pueden impugnar la decisión del CNE ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en el plazo de tres días una vez que sean notificados.

A su vez, el TCE tendrá un tiempo de 15 días para resolver y su decisión será notificada al CNE, explica el artículo 103 del Código de la Democracia.

