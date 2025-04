La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación ( Senescyt ) presentará oficialmente este martes 8 de abril un nuevo programa de becas para el aprendizaje del idioma inglés . La iniciativa ha sido denominada Because He Is Nice , en referencia a una frase dicha en 2019 por el expresidente Rafael Correa , cuya pronunciación generó críticas y burlas.

La frase "because he is nice" se desprende de una entrevista que dio Correa en abril de 2019 para France 24 . El expresidente defendía la importancia del asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange . En ese momento, Correa reclamaba la decisión del exmandatario Lenín Moreno de retirar el asilo, lo que provocó el pedido de extradición de Estados Unidos.

La expresión completa —"because he is nice, he is disgustting, because is handsome"— ha sido motivo de burlas recurrentes en redes sociales e incluso por parte del presidente Daniel Noboa. En una entrevista concedida a Ecuavisa el 30 de enero de 2024, el mandatario se refirió de forma sarcástica a la frase del expresidente Correa, aludiendo a su pronunciación como ejemplo de un mal uso del inglés.

Este lunes 7 de abril, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, volvió a ironizar con la frase. En su cuenta en X, y a propósito del programa de becas, escribió: "¿@MashiRafael⁩ (la cuenta en X de Correa) le separo una?".

El exmandatario respondió: "No se preocupe, ministra. Primero, ustedes nunca cumplen y, segundo, prefiero hablar decentemente el español, que ni eso pueden".

Ecuador entra en la recta final de la campaña electoral con miras a los comicios del domingo, en los que Noboa busca la reelección, en una contienda contra la correísta Luisa González, contra quien se ha presentado una denuncia por presunta violencia política de género, que aún debe fundamentar el denunciante.

Noboa, de ADN, hizo este lunes proselitismo en Santo Domingo de los Tsáchilas, con una agenda que incluye reuniones con grupos de transportistas, un encuentro con estudiantes universitarios y otra con representantes del sector industrial. Ratificó que fortalecerá la dolarización, impulsará una economía de exportación y apoyará a los sectores agrícolas, entre otros.

Revise además: Centro Democrático apoyará a Luisa González en la segunda vuelta electoral 2025

En horas de la tarde, Noboa ha mantenido una reunión con estudiantes, comerciantes y delegados del sector industrial en Guayaquil.

Por su parte, González, del movimiento Revolución Ciudadana, mantuvo en Guayaquil un encuentro con representantes de distintos grupos de mujeres, a las que ofreció hacer respetar sus derechos laborales.

Asimismo, se refirió a sus planes de abrir líneas de crédito de hasta 45 000 dólares, a una tasa de interés de 7,5 %, con un año de gracia, así como al apoyo a las jóvenes para "que vivan mejor y se les garanticen sus derechos" más que a generaciones anteriores. En horas de la tarde, González participa en una caminata.