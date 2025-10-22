Las autoridades de justicia rechazan ataque contra la directora provincial de la Judicatura en Orellana

El ataque a la directora provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura (CJ), <b>Samantha Lozada Zambrano</b>, generó reacciones este miércoles 22 de octubre de 2025. Por un lado, la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/corte-nacional-de-justicia target=_blank>Corte Nacional de</a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/audiencia-apelacion-detenidos-otavalo-se-reinstalo-quito-LC10309255 target=_blank></a></b>