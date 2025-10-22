Política
Las autoridades de justicia rechazan ataque contra la directora provincial de la Judicatura en Orellana

Solicitaron a las autoridades que haya celeridad en las investigaciones para identificar y sancionar a los responsables del hecho

   
El ataque a la directora provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura (CJ), Samantha Lozada Zambrano, generó reacciones este miércoles 22 de octubre de 2025. Por un lado, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) rechazó y condenó el atentado y se solidarizó con la funcionaria.

"Hacemos votos para su pronta recuperación", indicó la CNJ en un comunicado. Solicitó a las autoridades que haya celeridad en la investigación para identificar y sancionar a los responsables.

Otro pedido fue que se garantice la seguridad de los servidores de las entidades judiciales. "La violencia no puede ser utilizada como mecanismo de intimidación".

El Consejo de la Judicatura

En otro boletín, el Consejo de la Judicatura (CJ) condenó enérgicamente el hecho, pues constituye un grave atentado contra su integridad y es una amenaza directa a la institucionalidad ecuatoriana.

El CJ rechaza toda forma de violencia e intimidación contra los servidores. Coordinó acciones con otras entidades para impulsar una investigación rigurosa.

