Asilo en Bélgica impediría a Correa hacer activismo político

Ante el escenario de un asilo político , el Estado ecuatoriano ya no tendría nada por hacer . Esteban Santos, abogado internacionalista y catedrático universitario, dice que las opciones para lograr que el expresidente Rafael Correa pague los ocho años de prisión por el Caso Sobornos era una difusión roja de Interpol , ​​​​​que ya fue negada, o un proceso de extradición .

A criterio de Estarellas, un asilo político no aplicaría para Rafael Correa porque fue juzgado por cohecho, es decir un delito de corrupción que no demuestra una condición de vulnerabilidad. No habría razón para considerar que corre peligro en Ecuador, país donde se solicita su presencia.

El asilo político también tiene otro tipo de implicaciones. Por ejemplo, dependiendo de las condiciones, Correa no podría pronunciarse respecto a asuntos políticos. Un ejemplo similar ocurrió en el caso de Julian Assange.

En 2018, el Ecuador dejó incomunicado al fundador de Wikileaks, que permanecía en la embajada ecuatoriana en Londres, por incumplir “el compromiso escrito que asumió con el Gobierno a finales de 2017, por el que se le obligaba a no emitir mensajes que supusieran una injerencia en relación a otros Estados", de acuerdo a un comunicado del Gobierno de ese entonces.

El analista Estarellas dice que la prohibición de dar declaraciones políticas tiene su raíz en tratados de asilo.

Estarellas y Santos creen que también se le complicaría la movilidad al expresidente, a nivel de viajes internacionales. Incluso, sin la condición de asilado, Correa tenía que ser cuidadoso al momento de escoger su país de destino, porque ciertos lugares podían interpretar la sentencia ecuatoriana como suficiente para su extradición.

Ahora, si tuviera asilo, cabe la posibilidad de que el Reino de Bélgica le exija pedir permiso para salir de su territorio. En cualquier caso, fuera de él no tendría protección y su libertad dependería de las leyes del país al que se dirija.

La agencia EFE confirmó que fue el Comisariado General de Refugiados y Apátridas (CGRS) quien le habría otorgado el estatus de refugiado. De acuerdo a esa oficina, el proceso constaría de cuatro pasos que incluyen la presentación de documentación y una entrevista personal, y concluyen con el otorgamiento de la protección.