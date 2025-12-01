Seis asambleístas del correísmo serán investigados tras visita al Hospital Baca Ortiz, en Quito

El Consejo de la Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional dispuso una investigación formal en contra de seis legisladores del correísmo después de que estos realizaran una visita sorpresa al Hospital Pediátrico Baca Ortiz , en Quito.

Según un comunicado del Parlamento, la Comisión de Salud, de mayoría gobiernista, determinará si existió incumplimiento del régimen ético y extralimitación en sus funciones.



El 22 de octubre, las personas en cuestión ingresaron a esa casa de salud para averiguar si contaban con insumos médicos. Conversaron con médicos y pacientes. Sin embargo, dos días después, la madre de una niña con insuficiencia renal dijo que dicha visita generó aglomeración y tuvo miedo de que su hija tenga algún contagio.



La queja fue presentada por la gerente Frances Fuenmayor, quien pidió "medidas de reparación institucional simbólicas que restituyan la honra del Hospital Pediátrico Baca Ortiz y de su personal".

LEA: La Asamblea aprueba presupuesto para 2026 por USD 46 255 millones