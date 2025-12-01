Política
01 dic 2025 , 18:56

Seis asambleístas del correísmo serán investigados tras visita al Hospital Baca Ortiz, en Quito

Dichos asambleístas visitaron ese hospital para verificar si cuenta con los insumos médicos necesarios.

   
    Viviana Veloz será una de las asambleístas investigadas.( Flickr Presidencia )
El Consejo de la Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional dispuso una investigación formal en contra de seis legisladores del correísmo después de que estos realizaran una visita sorpresa al Hospital Pediátrico Baca Ortiz, en Quito.

Se trata de Viviana Veloz, Ricardo Patiño, Franklin Samaniego, Luis Fernando Molina, Raúl Chávez y Ana Belén Yela.

LEA: Proforma presupuestaria: reducción de USD 129 millones para 19 universidades

Según un comunicado del Parlamento, la Comisión de Salud, de mayoría gobiernista, determinará si existió incumplimiento del régimen ético y extralimitación en sus funciones.

El 22 de octubre, las personas en cuestión ingresaron a esa casa de salud para averiguar si contaban con insumos médicos. Conversaron con médicos y pacientes. Sin embargo, dos días después, la madre de una niña con insuficiencia renal dijo que dicha visita generó aglomeración y tuvo miedo de que su hija tenga algún contagio.

La queja fue presentada por la gerente Frances Fuenmayor, quien pidió "medidas de reparación institucional simbólicas que restituyan la honra del Hospital Pediátrico Baca Ortiz y de su personal".

LEA: La Asamblea aprueba presupuesto para 2026 por USD 46 255 millones

