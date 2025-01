Mediante un comunicado, el bloque de Acción Democrática Nacional (ADN), dijo que que la normativa es clara y que para las elecciones del 9 de febrero el presidente y sus asambleístas no están obligados a pedir licencia , que el artículo 93 del Código de la Democracia establece que la licencia es obligatoria solo para dignatarios que busquen la reelección inmediata al mismo cargo .

La asambleísta oficialista Nataly Morillo dice que la decisión se ampara en la sentencia de la Corte Constitucional que, según la interpretación del bloque, es clara y que en caso de una muerte cruzada, como la que declaró el expresidente Guillermo Lasso en 2023, no existe reelección, ya que se trata de un periodo para completar el anterior .

"No vamos a realizar una campaña electoral. No vamos a utilizar fondos públicos para realizar la misma. Quienes están en el uso de esas facultades son los candidatos que no están como asambleístas actualmente. La candidata a la Vicepresidencia, María José Pinto, hará campaña".

Los asambleístas de otras bancadas que están de candidatos para las elecciones de febrero ya presentaron la solicitud de licencia sin remuneración, a partir del 5 de enero, cuando inicia la campaña electoral.