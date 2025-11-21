Asamblea Nacional: Luigi García reemplazará a Nataly Morillo

Una vez que <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/nataly-morillo target=_blank>Nataly Morillo</a></b> renunciara a su curul en la <b>Asamblea Nacional</b> para ser nombrada ministra de Gobierno por parte del presidente Daniel Noboa Azín, su cargo en la Legislatura pasó a ser<b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/arianna-tanca-deja-ministerio-mujer-derechos-humanos-jose-jimenez-deporte-IA10456934 target=_blank></a></b>