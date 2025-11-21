Política
21 nov 2025 , 15:59

Asamblea Nacional: Luigi García reemplazará a Nataly Morillo

Antes de llegar al Parlamento para ocupar la curul 129, García fue coordinador zonal 9 del Registro Civil. Fue principalizado la mañana de hoy, 21 de noviembre de 2025, en la Comisión de Fiscalización.

   
    Luigi García cuando recibió las credenciales de asambleísta por Pichincha para el periodo 2025-2029.( Instagram de Luigi García )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Una vez que Nataly Morillo renunciara a su curul en la Asamblea Nacional para ser nombrada ministra de Gobierno por parte del presidente Daniel Noboa Azín, su cargo en la Legislatura pasó a ser ocupado por su suplente, Luigi Edu García Velásquez.

Lo confirmó a Ecuavisa.com Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización del Órgano Legislativo. Ahora, García ocupará la curul 129 del hemiciclo y es parte del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).

Se conoce que García fue principalizado la mañana de hoy, 21 de noviembre de 2025, en la sesión de Fiscalización. Antes de llegar a la Asamblea, García fue coordinador zonal 9 del Registro Civil.

Luigi García en la curul de la Asamblea Nacional.
Luigi García en la curul de la Asamblea Nacional. ( Cortesía )
