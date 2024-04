Hizo un recuento del caso desde que Glas ingresó en la delegación diplomática el 17 de diciembre de 2023 para, tres días después, pedir asilo al considerarse un perseguido político y víctima de lawfare (utilización del aparato judicial contra adversarios políticos).

La ministra recapituló una reunión que mantuvo con la embajadora mexicana, Raquel Serur, quien le pidió información sobre la situación jurídico-penal de Glas, contra quien se emitió una orden de captura en enero pasado por el caso Reconstrucción de Manabí.

Asimismo, recordó que recibieron una negativa a la solicitud de la Cancillería a la Embajada de México para la entrega de Glas o que se permita el ingreso con fines de detención del exvicepresidente.

Por la sensibilidad de la información, tras la intervención de Palencia se pidió la reserva de la sesión, con la presencia solo de legisladores de la comisión y de los ministros, decisión que refutaron los legisladores afines de la Revolución Ciudadana.

La asambleísta correísta Viviana Veloz dijo que es "obvio que no quieren darle cuentas a Ecuador" y opinó que no había razón para declarar en reserva la sesión, pues no estaba en riesgo la seguridad del Estado.

Finalmente, entre gritos y acusaciones, Parra resolvió suspender la sesión.