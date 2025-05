La Asamblea Nacional acelera en la última semana de trabajo

Apenas amanecía en Quito cuando los primeros legisladores llegaron a la Asamblea Nacional para la sesión convocada a las 06H00, una hora inusual, pero sus autoridades están empeñadas en cerrar el período aprobando la mayor cantidad de leyes.

La intención era sesionar toda al mañana, tramitar el juicio político a la ex superintendenta de economía popular y solidaria, Margarita Hernández, aprobar dos leyes y resolver sobre la creación del Museo de la Memoria.

Sin embargo, la sesión no salió como lo había pensado Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea, se instaló con 20 minutos de retraso, la ex superintendenta Hernández se excusó por problemas de salud y las reformas al Código de la Democracia no pudieron entrar a debate porque a esa hora no estaba en el pleno Henry Bosques, que debía sustentar el informe del proyecto.

Así, el pleno pasó al tercer punto, la ley para regular la competencia desleal. Norma que detalla prácticas que, a partir de ahora, serán consideradas desleales y las sanciona hasta con el 12% del ingreso bruto del infractor.

Identifica, por ejemplo, actos que induzcan al error sobre el nivel de precios, aquellos que desacrediten la competencia o buscan eliminarla. También sanciona la publicidad engañosa o agresiva, la coacción, acoso, intimidación y otras formas que impiden la libertad de los consumidores. Jorge Acaiturri, asambleísta socialcristiano, indicó: