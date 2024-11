La Asamblea califica de ilegal la pretensión de publicar el proyecto contra lavado de activos, al ser archivada

El martes pasado, la Asamblea negó y archivó, en primer debate, la Ley para el Combate del Lavado de Activos. Esa decisión fue publicada en el Registro Oficial ayer jueves 28 de noviembre, a pesar de la oposición del oficialismo.

Según el Legislativo, no hay forma de revertir esta decisión. Por otra parte, la administración de Daniel Noboa asegura que no se puede archivar una ley económica urgente en primer debate; el ministro de Gobierno Javier de la Gasca no descarta que esa norma entre en vigencia por Ministerio de la Ley.

Le puede interesar: La Corte Constitucional dice que no evaluó la conveniencia de quitar el financiamiento público a los partidos políticos

Esto ocurre cuando la Asamblea no se ha pronunciado en 30 días, plazo que habría terminado el 8 diciembre.