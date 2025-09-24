Política
24 sep 2025 , 20:40

Si la ciudadanía quiere una Asamblea Constituyente, esta se integrará con 80 legisladores

Este es el detalle de cómo se elegirán los asambleístas constituyentes.

   
    Votaciones en Ecuador.( API )
El próximo 16 de noviembre, los ecuatorianos se pronunciarán en las urnas si quieren o no la instalación de una Asamblea Constituyente para que cambie la actual Carta Magna, vigente desde 2008.

De aprobarse, esta Asamblea Constituyente estará integrada por 80 asambleístas principales con sus respectivos suplentes, distribuidos de la siguiente manera:

  • Asambleístas nacionales - 24
  • Asambleístas provinciales - 50
  • Asambleístas por el exterior - 6

    • LEA: La Corte Constitucional da luz verde para que Noboa convoque a una Asamblea Constituyente

    Fue uno de los puntos que la Corte Constitucional (CC) pidió ajustar a la Presidencia, pues en su propuesta inicial se planteaban 22 asambleístas nacionales y 52 provinciales.

    "Este reemplazo permite cumplir con los principios de inclusión territorial y poblacional, pues asegura un piso de representación para todas las provincias", dijo la CC.

    LEA: La nueva Asamblea Constituyente no podrá ser de plenos poderes, como ocurrió en 2008

    Asimismo, la votación por los asambleístas constituyentes será en listas cerradas y bloqueadas, y los escaños se adjudicarán aplicando el método D’Hondt en todas las circunscripciones pluripersonales.

    En las circunscripciones unipersonales, la adjudicación se realizará mediante elección directa en aplicación de la regla de mayoría simple de los electores.

    LEA: Asamblea Constituyente: se puede cambiar el diseño institucional, pero también replantear los derechos

    Temas
    asambleístas
    Corte Constitucional
    constitución
    asamblea constituyente
    Daniel Noboa
    Ecuador
    Noticias
