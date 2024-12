La Asamblea presentará acción de inconstitucionalidad tras la publicación de la Ley Antipillos

La Ley Antipillos, bautizada así por el Gobierno de Daniel Noboa, fue publicada en el Registro Oficial este martes 10 de diciembre. Ante esto, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, presentará una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

Esto, porque dicha iniciativa, que llegó al Legislativo con el carácter de económico urgente, fue negada y archivada en primer debate en el Pleno. El Parlamento se amparó en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

No obstante, la noche del 9 de diciembre, el presidente Daniel Noboa envió la normativa al Registro Oficial, pues desde el Gobierno se consideró que la iniciativa no podía ser archivada en el primer debate. En consecuencia, se aplicó el Ministerio de la Ley, sosteniendo que no hubo un pronunciamiento del Legislativo.

En un comunicado, la Asamblea condenó "que la Corte Constitucional y el Registro Oficial hayan permitido que se publique un decreto ley sin cumplir las formalidades establecidas en el ordenamiento jurídico...".

El Registro Oficial es una unidad de la Corte Constitucional. Desde ahí se indicó que "no es un órgano dirimente ni realiza controles de legalidad o de constitucionalidad". Por eso procedió con la publicación.

La Asamblea añadió que adoptará las "acciones penales en contra del máximo representante" del Registro Oficial.

Entre las propuestas que incluye la Ley Antipillos están el impuesto a la compra y venta de vehículos de más de USD 50 000 y convertir a los clubes deportivos en sociedades anónimas.

