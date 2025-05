El alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez reaccionó en redes sociales a una publicación de Rafael Correa. El martes 27 de mayo de 2025, Álvarez señaló "no tiene sentido este tweet, estoy en mi legítimo derecho de contratar a quien me parezca".

Álvarez agregó en su publicación que "lo doloroso es ver cómo se prefiere atacar públicamente al abogado que me defiende, a criticar en silencio y esperar que se solucione mi caso; así no esté de acuerdo con mi abogado. Lo considero una falta de respeto y sinceramente me da muchísima pena".