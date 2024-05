Las tensiones crecen entre el Movimiento Construye y el oficialismo, después de que la asambleísta Ana Galarza asegurara que los legisladores de ADN le temen al presidente Daniel Noboa. Esa tienda política reaccionó con un comunicado.

En la víspera, Galarza aseguró durante una entrevista radial que los asambleístas de ADN se ven forzados a realizar actos que no quieren, por temor a Noboa.

"Mira, me dijo que si no hacía esto me iba a poner droga en el carro", dijo, según le habían contado. El entrevistador le preguntó si tenía pruebas para esas afirmaciones, a lo que Galarza respondió que sí, y explicó que se refería a Jonathan Parra.

"Sí, claro, el asambleísta Jonathan Parra se acercó a mí porque tuvo una actitud poco transparente, me pidió disculpas y me dijo que el Presidente le había obligado, que él es único hijo y que la amenaza y preocupación de él era el hecho de que si no lo hacía le iban a poner droga en el carro...", expresó.

El mes pasado, Parra y Galarza tuvieron un cruce de acusaciones en la red social X.

