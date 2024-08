Amnistía migratoria y regularización extraordinaria para migrantes venezolanos, ¿qué significa?

El presidente Daniel Noboa suscribió este 23 de agosto el Decreto 370 con el cual otorgará amnistía migratoria y realizará un proceso extraordinario de regularización a migrantes venezolanos en Ecuador.

¿Qué significa esto? Jefferson Díaz, periodista venezolano experto en migración, explica que la amnistía migratoria se refiere a que no se cobrará una multa a los ciudadanos venezolanos que se encuentran en irregularidad migratoria, es decir, que no obtuvieron visa.

La Ley Orgánica de Movilidad Humana establece que quien no tenga la visa será multado, y no podrá sacar ese documento hasta que la pague. "Con esta amnistía migratoria, todos los ciudadanos venezolanos que quedaron irregulares en el Ecuador no tienen por qué pagar esa multa", enfatizó.

LEA: Jefferson Díaz: "Lo más probable es que la migración forzada de venezolanos aumente"