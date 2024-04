Estas críticas surgen a raíz de las expresiones de AMLO, quien insinuó que el asesinato de Fernando Villavicencio se dio para perjudicar a Luisa González, candidata del correísmo en las presidenciales de 2023.

"Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba de repente es asesinado, y la candidata que iba arriba se cae y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata después de este asesinato queda como sospechosa, sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles porque imagínense a todos los medios, porque ella sigue y sigue y sigue".

Esto provocó la reacción del Gobierno ecuatoriano, que calificó de "desafortunadas" las declaraciones de AMLO y en consecuencia decidió declarar persona non grata a la Embajadora de México en Quito.

Con esto, Raquel Serur tendrá que dejar Ecuador, aunque aún no se ha precisado una fecha para ello. No obstante, Cancillería recalcó que esto no significa romper las relaciones diplomáticas.

