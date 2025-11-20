Política
20 nov 2025 , 10:10

El ministro de Gobierno, Álvaro Rosero, renuncia 48 horas después de haber sido designado

El radiodifusor anunció que explicará sus motivos este viernes en su programa de radio.

   
  • El ministro de Gobierno, Álvaro Rosero, renuncia 48 horas después de haber sido designado
    Rosero había sido anunciado el martes 18 de noviembre como ministro de Gobierno, cartera encargada de la política. ( Cortesía )
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

El recién designado ministro de Gobierno, Álvaro Rosero, renunció a su cargo este jueves 20 de noviembre, casi 48 horas después de haber sido designado por el presidente de la República, Daniel Noboa.

El radiodifusor reconoció en su cuenta en X que su nombramiento "despertó temores en un momento en el que el país necesita serenidad". "Por el mismo sentido de compromiso y respeto con el que acepté su invitación, hoy corresponde dar un paso al costado y renunciar a un cargo que nunca llegué a asumir", agregó.

Lea también: Los ministros de Noboa que siguen intactos ante cambios en el gabinete

Rosero anunció que explicará los motivos de su dimisión este viernes en su programa de radio. El ahora exfuncionario es parte del staff de "El Show de la Papaya", en Radio EXA. El comunicador es accionista de esa estación y de Radio Democracia, según consta en la Superintendencia de Compañías.

Después de su nombramiento, se conoció que Rosero tenía impedimento para ejercer cargos públicos porque mantenía una deuda con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Este miércoles ese impedimento ya no constaba en el portal del Ministerio del Trabajo.

Tras los resultados electorales de la consulta popular y reférendum del domingo 16 de noviembre, cuando la mayoría de ecuatorianos rechazó las cuatro propuestas del Gobierno de Noboa, el Ejecutivo planteó una reconfiguración de su gabinete y de otras dependencias adscritas al Ejecutivo.

Los ministros de Desarrollo Humano; Salud; Trabajo; Agricultura, Ganadería y Pesca; Educación, Deporte y Cultura; Secretaría de Gestión de Riesgos, y Gobierno fueron removidos de sus cargos. Asimismo, se cambió a los gobernadores de las provincias de Guayas y Los Ríos.

Revise además: Galo Lara se anuncia como el nuevo gobernador de Los Ríos

Todas estas modificaciones ocurrieron mientras Noboa estaba en Estados Unidos. Viajó a ese país el martes 18 de noviembre y se tiene previsto que regrese este jueves 20.

El Ministerio de Gobierno es la cartera encargada de la política. Antes de Rosero, ese organismo fue dirigido por Mónica Palencia, Arturo Félix Wong, Michele Sensi-Contugi, José De la Gasca y Zaida Rovira.

Temas
Álvaro Rosero
Noticias
Recomendadas