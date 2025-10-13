Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra: "El sector campesino está muy influenciado por grupos políticos"

Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra, considera que hay una "injerencia externa con mucho dinero" para que las protestas y cierres viales en la provincia de Imbabura no hayan parado desde hace 22 días en el contexto del paro nacional convocado por la Conaie.

"Entiendo que hay una influencia de personas que no son de acá. Vinieron acá y usan voladores con tubos de PVC. Creo que hay mucha injerencia externa en nuestras comunidades que es tan buena y trabajadora. Pero estoy seguro de que hay injerencia externa y con mucho dinero. Cerca a mi domicilio hay un sitio con unas ollas inmensas para abastecerse de alimentos", expresó Castillo la mañana de este 13 de octubre en el programa Contacto Directo.

Asimismo, Castillo ve que el "sector campesino está muy influenciado por grupos políticos" que buscan aprovechar la coyuntura de protesta social "para rehacer sus fuerzas y enfrentar los siguientes procesos políticos".

Con este escenario, el Alcalde de Ibarra ve difícil que haya un diálogo entre el movimiento indígena y el Gobierno, por lo que considera que es momento de que la fuerza pública despeje las carreteras.

No obstante, Castillo sostiene que sí hay motivos para protestar, porque hay inequidades producto de que varios municipios no tienen recursos, ya que dependen de las asignaciones del modelo de equidad territorial.

"La necesidad insatisfecha de la ruralidad y del campo está latente. Yo creo que aquí ya no es el diésel, ya no es el IVA, es esa rabia mal expresada (...) por rehacer esos derechos...".