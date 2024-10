Aquiles Álvarez ratificó que no invitará a Daniel Noboa para la sesión solemne del 9 de Octubre

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, ratificó que no invitará al presidente Daniel Noboa y otras autoridades del Gobierno Nacional a la sesión solemne por la Independencia de Guayaquil el próximo 9 de Octubre, tal como ocurrió el 25 de Julio.

Apuntó que en agosto si existía la idea de invitar al Ejecutivo, pero que esta situación se descartó porque afirma que está siendo perseguido con ellos.

"Yo creo que es público y notorio la relación que tenemos lamentablemente (...) me persiguen y mi negocio, que es el que me da de comer, está cerrado". Yo trabajo por Guayaquil, no vivo de esto (de su sueldo de alcalde)", comentó.

El alcalde del Puerto Principal dijo que no trata de mezclar las cosas, pero que tampoco "puede ser falso".

El 19 de septiempre pasado, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) empezó con la clausura de varias gasolineras de Copedesa, la empresa de la familia de Álvarez.

Al siguiente día, José Julio Neira, secretario de Integridad Pública, apuntó que esta decisión está relacionada con la investigación de un presunto esquema de contrabando de combustibles, denunciada por el Gobierno, ​​​​​ y denominada por la Fiscalía como caso Triple A.

Dijo que la ARCH emitió la notificación de suspensión de entrega de combustible a todas las comercializadoras y distribuidoras del grupo ALVA3, consorcio que maneja todas las gasolineras asociadas con Copedesa.

Neira expresó mediante un video que descarta que se trate de una persecución política, porque el presunto delito fue cometido cuando Álvarez era un ciudadano sin ninguna afiliación política, pero que ahora es quien maneja los recursos públicos de la Perla del Pacífico.