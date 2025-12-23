Juez del TCE restituye los derechos políticos de Alembert Vera

El juez del <b>Tribunal Contencioso Electoral </b>(TCE), Guillermo Ortega, restituyó los derechos políticos del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (<b>Cpccs</b>), <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/alembert-vera-influencia-cpccs-augusto-verduga-FI8974171 target=_blank>Alembert Vera</a></b>, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/alembert-vera-multado-campana-correismo-MH7292187 target=_blank></a></b>