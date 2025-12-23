Política
Juez del TCE restituye los derechos políticos de Alembert Vera

Un juez del TCE levantó la suspensión política a Alembert Vera, pero ratificó la multa de USD 22 000 por infracción electoral grave.

   
    Imagen de archivo de Alembert Vera. ( Rolando Enríquez / API )
El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Guillermo Ortega, restituyó los derechos políticos del expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Alembert Vera, quien había sido sancionado en mayo de 2024 con la suspensión de sus derechos políticos por cuatro años y una multa de USD 22 000, tras ser hallado responsable de una infracción electoral muy grave.

Ortega aceptó un recurso interpuesto por Vera, quien intentaba revertir por completo la sanción, sin embargo, no le fue eximida la multa.

Lea también: Alembert Vera es multado con USD 22 000 por haber hecho campaña con el correísmo para llegar al CPCCS

El caso se remonta a junio de 2023, cuando Juan Esteban Guarderas, quien fue vocal del Cpccs, y el abogado Bernardo Jijón, de la Fundación Lucha Anticorrupción (FLAC), denunciaron a Vera y a la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, por haber hecho proselitismo político con el auspicio de la Revolución Ciudadana (RC). Esa acción violaba una norma que prohíbe que candidatos al Consejo de Participación Ciudadana sean promocionados por organizaciones políticas. Vera se publicitaba en redes sociales junto a Aguiñaga y el expresidente Rafael Correa.

Aguiñaga, quien entonces fungía como presidenta de la RC, no fue sancionada por falta de pruebas.

