Ecuavisa.com lo contactó, pero no hubo respuesta. Jorge Rodríguez, secretario de comunicación de la Asamblea, dijo que por recomendación de su abogado ya no dará entrevistas.

En la mañana del 22 de agosto, Alejandro Muñoz publicó un trino en X para indicar que la Secretaría General era objeto de una “serie de infamias sin sustento técnico ni real. El país necesita trabajo y no agresiones. Dediquen su esfuerzo al progreso, no a la pugna política”. Viviana Veloz (correísmo) , primera vicepresidenta de la Asamblea, le mostró su respaldo.

Dejemos el ataque troll y las mentiras en el pasado. En estos días, la Secretaría General de la @AsambleaEcuador ha recibido una serie de infamias sin sustento técnico ni real. El país necesita trabajo y no agresiones. Dediquen su esfuerzo al progreso, no a la pugna política. pic.twitter.com/zxTIvpd1vB

Nuevamente, el rol del Secretario no gustó al oficialismo y Xavier Jurado, quien pasó por la bancada del correísmo, lo denunció penalmente por los presuntos delitos de usurpación y simulación de funciones públicas y uso de documento falso . “La mula por naturaleza no puede parir Tampoco el Secretario de la Asamblea puede ser vocero ni tomar decisiones de un órgano colegiado”, escribió.

Kronfle dijo que Muñoz salió a dar la rueda de prensa porque hubo una mayoría del Pleno que no estaba de acuerdo con el fallo judicial. "Basado en que las bancadas nos hicieron llegar sus posiciones (...) le dimos la autorización al Secretario para que haga la vocería hasta que la Asamblea resuelva de manera jurídica...", dijo.

Las funciones del Secretario están establecidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Hay 16 puntos. El último dice: "Cumplir las demás tareas que le asigne la presidenta o presidente, el Consejo de Administración Legislativa o resuelva el pleno de la Asamblea Nacional".

Gissela Garzón, legisladora de la RC, ve en todo esto una disputa "político electoral en la arena de la Asamblea" y rechaza que se haya recurrido a la justicia ordinaria para temas legislativos.

"No me parece pertinente ni que la ministra Palencia utilice la justicia para ir en contra de un funcionario ni que el funcionario vaya sobre instancias de la institución. Para mí ambas partes están mal. Está mal que se pretenda meter las manos en la fiscalización a través de la justicia (...) Así no se utiliza la justicia. Y lamento que la legisladora de ADN (en referencia a Alarcón) no sepa la ley que le rige", expresó.

LEA: Las bancadas legislativas rechazan la decisión judicial que dispone a la Asamblea de retomar tres juicios políticos archivados