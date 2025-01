Una acción de protección de Verónica Abad fue admitida a trámite, pero no le concedieron medidas cautelares

Un Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito aceptó a trámite una acción de protección que la defensa de Verónica Abad presentó en contra de dos decretos (494 y 500) de Daniel Noboa, relacionados con el encargo de la vicepresidencia y presidencia a Cynthia Gellibert.

No obstante, no fueron concedidas unas medidas cautelares, lo que significa que los efectos de los decretos no fueron suspendidos hasta conocer el fondo del asunto.

El Tribunal está conformado por los jueces Galo Rumiguano (ponente encargado), Marcelo Narváez e Ivon Vásquez.

La audiencia aún no tiene fecha, pero el juez ponente encargado dispuso a la secretaria del Tribunal que coordine y establezca día y hora para la diligencia, misma que se realizará en una de las Salas de los Tribunales de Garantías Penales, en el cuarto piso del Edificio Complejo Judicial Norte.

Con el decreto 494, expedido el 4 de enero, Noboa encargó la vicepresidencia a Cynthia Gellibert hasta el 22 de enero o hasta que Verónica Abad se presente en la Embajada de Ecuador en Turquía.

Mientras que en el decreto 500, Noboa, argumentando ausencia temporal, encargó la presidencia a Gellibert desde las 17:00 de este jueves hasta las 16:59 del domingo 12 de enero. Aunque Noboa retomó antes su cargo por el asesinato del alcalde de Arenillas, Eber Ponce.

