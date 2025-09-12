Política
La acción extraordinaria de protección presentada por la Liga Azul fue aceptada en la Corte Constitucional

Los jueces de la CC otorgaron a los exconsejeros un plazo de 15 días para que el TCE presente sus respectivos descargos

   
    La fachada externa del edificio de la Corte Constitucional, en Quito. ( Captura de pantalla )
La acción extraordinaria de protección presentada por los exconsejeros del correísmo, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cppcs), Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Marisol Párraga y Yadira Saltos, fue aceptada por el Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional (CC), compuesta por los jueces Karla Andrade, Alí Lozada y Richard Ortiz, el 8 de septiembre de 2025.

Franco, Verduga, Párraga y Saltos fueron integrantes de la denominada Liga Azul en el Cpccs y representaban al correísmo en ese organismo.

Esto ocurrió tras cumplirse un año de su destitución. El 3 de septiembre de 2024, el juez electoral Fernando Muñoz dictaminó, en fallo de primera instancia, la destitución de Verduga, Saltos, Franco y Párraga por infracción electoral muy grave: realizado campaña con el respaldo de la Revolución Ciudadana y Rafael Correa. La normativa electoral prohibía a candidatos al Cpccs recibir el apoyo de una organización política.

El caso fue denunciado por Mónica Jaramillo, Santiago Becdach y Pamela Troya. Los tres festejaron que el TCE haya ratificado la sentencia de primera instancia. Finalmente, el 31 de enero de este año, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó la la destitución.

En su acción extraordinaria de protección, los exconsejeros argumentaron que "se podría solventar una grave violación a sus derechos al debido proceso, en la garantía del principio de legalidad y a la seguridad jurídica".

Los magistrados de la CC otorgaron a los exconsejeros un plazo de 15 días para que el TCE presente descargos.

