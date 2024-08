Diego Borja pasó de criticar al correísmo a ser su precandidato a la Vicepresidencia para el 2025

Si su precandidatura está en firme, aún no queda claro, pues Borja señala que aún hay diálogos en proceso. Habló de renunciamiento y proyecto político, pero no confirmó su participación.

El alejamiento de Borja y Correa se dio en el 2012, cuando él dejó su cargo de Ministro Coordinador de Política Económica, al sentirse "apuñalado por la espalda".

En Contacto Directo, explicó que no se refería a una traición del Expresidente, sino de uno de los integrantes de su Gobierno, Fander Falconí. "Había sido mi compañero de aula. Cuando él me acusa de algo que yo no había hecho, yo sentí eso como una traición", aseguró.

A su criterio, la verdadera traición vino desde Lenín Moreno, quien llegó con un proyecto político que tenía a Correa como pilar fundamental, pero luego le dio la espalda.

Fue su Gobierno, precisamente, el que según Borja le permitió retomar diálogos con Rafael Correa. "El proceso de arremetida, en octubre de 2019, es ese proceso el que nos vuelve a juntar y en el 2021 participé en la campaña de Andrés Arauz", recordó.

¿Qué aporta en esta campaña? Borja está consciente de que no sumará votos, pero confía en Luisa González. "Es una candidataza (...) Ella tiene la tarea fuerte. Yo apoyaré en lo que pueda", aseguró.

"Pretendo ser aquella persona que contribuya en ese ámbito de enorme preocupación de los ecuatorianos, que es el tema económico", agregó.

¿Qué ocurrirá con las alianzas? ¿La Conaie estará involucrada? Vea la entrevista completa en el video de arriba o escúchela a continuación: