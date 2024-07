No obstante, relató que cuando llegaron, Migración no la dejó pasar a ella y su acompañante y las deportaron.

La asambleísta del Movimiento Construye, Ana Galarza, denunció este viernes 26 de julio que el Gobierno de Nicolás Maduro no le permitió su ingreso a Venezuela para presenciar las elecciones presidenciales del próximo domingo como veedora.

Hoy viaje a #Venezuela , como delegada por parte de @Construye_Ecu y @mariapaularomo gracias a la Invitación de la Oposición Democrática de Venezuela, llegamos a las 2:30pm a suelo venezolano y en migración no nos dejaron pasar y nos envían deportadas de regreso! Ahora hemos... pic.twitter.com/cUAWJt4jNT

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también informó este viernes que se impidió despegar desde el país centroamericano a un vuelo en el que viajaban varios expresidentes que iban a Venezuela para participar como observadores electorales en los comicios del domingo.

"Avión de Copa (Airlines) que transportaba a (ex) presidenta (Mireya) Moscoso y otros expresidentes rumbo a Venezuela no ha sido permitido despegar desde Tocumen mientras ellos se mantengan abordo, por el bloqueo del espacio aéreo venezolano. Igual otro vuelo de Copa hacia Panamá desde Caracas no ha sido permitido despegar", informó el presidente panameño en su cuenta oficial de X.

Estos expresidentes forman parte del Grupo Libertad y Democracia, conformado, además de Moscoso, por el mandatario dominicano, Luis Abinader, y los expresidentes del Gobierno español José María Aznar y Mariano Rajoy, así como por los exmandatarios Mario Abdo Benítez, de Paraguay; Jeanine Áñez y Jorge Quiroga, de Bolivia; Felipe Calderón y Vicente Fox, de México, e Iván Duque y Andrés Pastrana, de Colombia.

En los comicios del domingo participarán 10 candidatos, entre ellos el presidente Nicolás Maduro y el exembajador Edmundo González Urrutia, el abanderado de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y quien lidera la intención de voto, según las encuestadoras tradicionales.

