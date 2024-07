Con su usual histrionismo y locuacidad, Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, intenta refutar los argumentos con los cuales Fiscalía lo acusó del delito de obstrucción a la justicia dentro del caso Independencia Judicial.

La audiencia preparatoria de juicio se reinstaló pasadas las 14:00 de este sábado 20 de julio, en la Corte Nacional de Justicia, bajo la dirección del juez Julio Inga.

Terán fue el primero en tomar la palabra y habló durante 40 minutos. En un inicio pidió una demora de 30 minutos porque dijo que no tenía lentes, pero no se dio paso a su requerimiento. "Por dios, por favor, no quiero incidentar la audiencia", aseguraba.

En la víspera, Fiscalía emitió su dictamen acusatorio y señaló de autores directos del delito de obstrucción a la justicia a Terán y Maribel Barreno, exvocal de la Judicatura.

Mientras que acusó de cómplices a los procesados Milton Altamirano, Jéssica Chicaiza, Santiago Cifuentes, Santiago Cueva, Carlos Garaví, Milton Herrera, Andrés Jácome, Katherin Luna y Olga Vivanco.

Son 11 en total los procesados. El otro imputado fue Xavier Muñoz, exvocal de la Judicatura, pero él aceptó su culpabilidad e incluso fue cooperador eficaz para recibir así una condena de nueve meses de cárcel.

La sanción por obstrucción a la justicia es de nueve años de cárcel.

