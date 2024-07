Verónica Abad dice que aún no es citada para la audiencia por presunta infracción electoral

La audiencia fue fijada para el 15 de agosto, a las 10:30, y el Tribunal Contencioso apuntó que si "la denunciada no comparece en el día y hora señalado, y no justificare su inasistencia", la audiencia "se llevará a cabo en rebeldía". Además, su defensa será asumida por un defensor público.

La vicepresidenta y embajadora de Ecuador en Israel, Verónica Abad, aseguró este jueves a EFE que no ha recibido aún la notificación sobre la audiencia oral única de pruebas y alegatos, en un caso que investiga una presunta infracción electoral . Está prevista en Quito, en agosto próximo.

Abad, que había pedido cinco días de permiso para atender temas familiares y de salud, dijo que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana le negó la solicitud, argumentando que nadie puede reemplazarla en la función delegada.

Desde Tel Aviv, la segunda mandataria se preguntó durante una entrevista con EFE por videoconferencia si se busca impedir que llegue a Ecuador a defenderse, pues está "al otro lado del mundo" y aseveró que hasta este jueves no había recibido "ninguna notificación" sobre la audiencia.

"No sé bajo lo que se me juzga, no sé ninguna documentación ni prueba que ha presentado el señor Guarderas", aseveró. Ella mantiene un pulso político con el presidente, Daniel Noboa, desde la campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2023.

Revise: Caso Nene | La presunta víctima compartió un viaje con Verónica Abad y su familia en jet