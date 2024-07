La visita de Mario Godoy a la Corte Nacional generó roces entre los magistrados

"Hay una nota en un diario del país que dice cómo fue que supuestamente se habría impuesto. Yo no puedo dar por sentado este hecho, pero cuando menos antes el país no se puede callar. Usted informa de todo menos de lo más importante , ni siquiera consultados para recibirle al presidente nuevo", manifestó Saquicela.

A las 09:00 llegó al organismo para una visita protocolar, pero cuando se retiró, el juez Iván Saquicela cuestionó al presidente encargado de la Corte, José Suing , por no haberles anticipado de su visita y recibirlo en Pleno sin antes pronunciarse por su cuestionada designación.

Suing buscó calmar las aguas y asumió su responsabilidad por haberlo incluido en la terna de la que salió Godoy, aunque deslindó responsabilidad en la designación.

"No es mi responsabilidad la designación. (...) ¿De quién fue la responsabilidad? Del Consejo de Participación. No quiero incurrir en polémicas, pero no estoy desconociendo mi responsabilidad", replicó Suing.

El juez Milton Velásquez dijo que lo que más le preocupa fue cómo actuó el organismo nominador.

