Henry Kronfle no descarta ser la carta del Partido Social Cristiano (PSC) en las próximas elecciones presidenciales de 2025.

En una entrevista con el programa Contacto Directo de Ecuavisa, de este miércoles 17 de julio de 2024, contó que la decisión debe pasar por su familia y dejar "la casa en orden" en la Asamblea Nacional, la cual preside.

"Le voy a dejar algo claro, todavía no he tomado esa decisión: si quiero correr o no para la Presidencia de la República. Es un tema que tengo que conversar con mi familia y es un tema que además de eso tiene que haber un proceso de primarias democráticas a la interna de un partido, porque nadie se puede autoproclamar candidato", expresó.

Las elecciones primarias del PSC se realizarán entre el 13 y 16 de agosto y ahí se conocerá si Kronfle es el elegido para correr como candidato presidencial.

El 8 de junio se conoció que él es una de las opciones para ser candidato presidencial junto a Dallyana Passailaigue como su binomio.

Si Henry Kronfle se candidatiza, tendrá que renunciar a su cargo en la Asamblea, dando paso a que Viviana Veloz, del correísmo, asuma la presidencia del Parlamento.

