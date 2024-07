En el Cpccs se reconsiderará la resolución con la que se eligió a Dunia Martínez como presidenta de la Judicatura

Calvache dijo que acudió a rendir cuentas por el proceso de designación de Martínez como vocal principal del CJ. "No sabemos el trasfondo total por lo que nos llaman (a Fiscalización), el proceso no ha finalizado. Recordemos que ella no se ha posesionado, pero estamos llamados a esta fiscalización. Esperemos que sea así y no una presión política".

Andrés Fantoni expresó que se activaron los equipos técnicos del Cpccs y se analizaron los planes de trabajo de los tres postulantes de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. "Se revisó, analizó y después en otra sesión se tomó la deliberación. Esto fue con tres votos en abstención y tres a favor, además de lo que dice el artículo 19 del Reglamento, el cual señala que el presidente tiene el voto dirimente".

¿Cabría una reconsideración? Dijo que es parte de la ley, lo cual se ha presentado hoy por parte de una consejera. De su parte, Bonifaz expresó que hubo artimañas y se le sacó de la sesión de ZOOM durante la elección de la presidenta de la Judicatura.

A su juicio, esas artimañas son de la mayoría del Cpccs. "La segunda vez no se me permitió el acceso. Tanto fue así que tuve que llamar a la consejera Saltos y escribirle también para que lo diga públicamente y eso quede evidenciado. Por esa razón me permitieron el acceso, pero justamente al final para reforzar la narrativa de que la votación estaba cerrada y sacarme". Dijo que el Reglamento es muy claro y se puede hacer una reconsideración.

