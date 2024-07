La Comisión Anticorrupción cuestiona que la construcción de la cárcel en Santa Elena esté en manos de una empresa subsidiaria de CRBC

Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, cuestionó que el contrato para la construcción de la cárcel en Santa Elena esté en manos de la Compañía Puentes y Calzadas Infraestructuras, subsidiaria de China Road and Bridge Corporation (CRBC), la cual "obtuvo de forma ilegal el Hotel Quito cuando el IESS vendió ilegítimamente este bien público y patrimonial".

En una entrevista con el programa de entrevistas Contacto Directo de Ecuavisa, Rodas Chaves manifestó este martes 9 de julio que el problema con China Road and Bridge Corporation es su pasado, pues asegura que le "quitó" al IESS el Hotel Quito.

"Nos parecía absurdo que esa empresa y su subsidiaria sean invitadas para que lleven adelante la construcción de la cárcel de Santa Elena, cuando podía invitar a quien se les ocurriese. Es una invitación, no es un contrato de Gobierno a Gobierno", recalcó.

LEA: La Comisión Anticorrupción pide que se sancione a jueza que falló a favor de Carlos Pólit

Y recordó que esta empresa subsidiaria construyó el hospital Los Ceibos y el hospital del IESS del sur en el periodo del gobierno de Rafael Correa. "A esa empresa le invitan", subrayó.

En este sentido, la Comisión Anticorrupción hizo la consulta al Gobierno de por qué invitaron a dicha empresa. Pero la respuesta no fue la adecuada considera Rodas.

"Las respuetas destempladas no hacen sino hacernos pensar que estamos al borde de un momento de autoritarismo, que no se entendió la pregunta, que no hay cordura, que hay un estrés permanente por la campaña electoral en curso. Pero la Comisión rechaza las adjetivizaciones y afectación a su honra y trabajo", sentenció.

Revise la entrevista completa en la parte superior

LEA: La Comisión Nacional Anticorrupción denuncia irregularidades en 54 contratos hospitalarios