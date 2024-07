Sin embargo, esto no significa que no se manifestarán. El dirigente explicó que la segunda semana de julio se realizará una asamblea presencial en la que definirán las acciones en respuesta a las medidas del Gobierno.

Las delegaciones provinciales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) podrían sumarse a la movilización nacional convocada para el 4 de julio , en rechazo a la eliminación de subsidios a las gasolinas Extra y Ecopaís. "De pronto, pueda ser que nos unamos" dijo Leonidas Iza , presidente de la organización, pero no dio certezas.

La confederación indígena subrayó que el Estado debe crear un ambiente propicio y adecuado culturalmente para la participación libre y segura de las comunidades, proporcionando información completa, clara y comprensible sobre las medidas propuestas, sus impactos y alternativas.

Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie, dijo que los indígenas sienten que "hasta ahora" nos los consultan, por lo que considera que se han "atropellado los derechos de los pueblos indígenas y de la naturaleza".

"Nuestra lucha ha sido siempre ser consultados y no solamente ser informados, no solamente quizás que después de tomar decisiones, nos consulten", agregó al señalar que no solo quieren ser consultados por temas de extractivismo sino "en todos los procesos".