Autoridades ejecutan controles en locales de Guayaquil que venden uniformes policiales

Autoridades de la provincia del Guayas iniciaron los controles a los locales comerciales que venden uniformes y accesorios usados por policías.

La Intendencia del Guayas y agentes de la Policía Nacional recorrieron este miércoles 25 de enero, por ejemplo, sectores como la Chemise. En esa zona del norte de Guayaquil está ubicado el Cuartel Modelo. Detrás del predio policial hay varios negocios que confeccionan y venden las prendas utilizadas por los agentes.

Según los comerciantes, exigen una credencial a los posibles clientes, además no venden más de dos prendas por cada persona.

Las autoridades provinciales dicen que están levantando información para conocer cuántos negocios de este tipo existen.

"La Policía no tiene proveedor", sostiene el gobernador del Guayas, Lorenzo Calvas.

El funcionario señala que se clausurarán los locales que no cuenten con los permisos respectivos, pero que no pueden regular la venta de los uniformes puesto que no existe ley que norme el expendio de las prendas.

Según el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, trabajarán en un reglamento para la comercialización.

Actualmente, una de las propuestas que ha considerado la institución policial es cambiar el tipo de uniformes. Plantean que las prendas tengan un código QR, pero la propuesta aún está en análisis.