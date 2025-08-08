Guayaquil
08 ago 2025 , 11:27

Segura EP explicó por qué la carretilla de un heladero fue retenida en el centro de Guayaquil

Fernando Cornejo, presidente de Segura EP, aseveró que los agentes socializaron al heladero sobre la ordenanza que incumplió. También indicó que su mercadería fue devuelta.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Siete agentes de control municipal le quitaron la carretilla a un heladero en las calles Boyacá y 10 de Agosto, pleno centro de Guayaquil.

Según testigos, el hombre estaba vendiendo en la calle cuando fue interceptado. Las imágenes muestran a uno de los uniformados agarrando al comerciante, mientras los demás subian el triciclo a una patrulla.

Fernando Cornejo, presidente de Segura EP- empresa seguridad municipal de Guayaquil- aseveró que cuando un comerciante no cuenta con permisos municipales, ocupa zonas no autorizadas o bloquea la libre movilidad, es justificado el retiro temporal de su puesto.

Le puede interesar: Guayaquil | La Estación de Acción Segura en Parque Samanes fue inaugurada

Agregó que, en estos casos, los comerciantes tienen el derecho a recuperar su mercadería y sus estructuras, siguiendo el debido proceso. Afirmó que los productos, al ser perecibles, fueron devueltos de inmediato en este caso.

"Lamentablemente, lo que se observa en el video corresponde únicamente a la parte del retiro temporal", aseveró.

Cornejo aseguró que, antes de hacer la retención de la carretilla, los agentes socializaron al hombre sobre los incumplimientos de una ordenanza municipal vigente desde hace más de dos décadas.

Lea también: Estos son los servicios que puedes solicitar al 181, la línea de atención municipal de Guayaquil

También respondió que había tantos agentes en esta intervención, porque en anteriores ocasiones han sido agredidos con palos, piedras y armas blancas. Recordó que el 5 de agosto hubo un incidente en las calles Chimborazo y Ayacucho.

Temas
Alcaldía de Guayaquil
agentes metropolitanos
Comerciantes informales
Segura EP
Guayaquil
Noticias
Recomendadas