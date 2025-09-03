Guayaquil
03 sep 2025 , 09:14

La Gran feria de Guayaquil: música, cultura y gastronomía para celebrar la independencia

El evento se realizará del 9 al 12 de octubre en el Parque Samanes y contará con la participación de artistas nacionales e internacionales.

   
    Feria en el parque Samanes ( Archivo )
Música, gastronomía y cultura promete La Gran Feria de Guayaquil. El evento que imitará a la Feria de Durán, fue oficialmente presentado por el cabildo la mañana de ayer.

El alcalde Aquiles Álvarez anunció brevemente la festividad en su enlace radial de la semana pasada y señaló que era una oportunidad para ocupar el Parque Samanes.

“Hoy tenemos el parque Samanes y vamos a buscar emularla, en el buen sentido, y tenemos una planificación antes de que termine el año para el Parque Samanes: hacer un espacio de Feria de Durán en Guayaquil, para que la gente ocupe el espacio y siga disfrutando el parque”, mencionó Álvarez.

El Municipio detalló que la feria se celebrará del 9 al 12 de octubre, por la Independencia de Guayaquil.

Habrá presentaciones musicales de artistas acionales e internacionales, entre ellos Jerry Rivera, Grupo Niche. Además, se realizará un homenaje al legendario Alci Acosta.

También tendrá pabellones temáticos, espacios para emprendedores, comida típica del país y exposiciones de moda, belleza y tecnología.

Según Tahiz Panus, directora de Turismo y Eventos Especiales de la Alcaldía, se espera a más de 400 mil personas.

La data que nos deja los feriados es muy positiva, el último fue el más exitoso de la ciudad de Guayaquil. Estoy segura que el de octubre va a triplicar esa cantidad en gasto turístico gracias a este evento”, comentó Panus.

El horario será de 10:30 de la mañana hasta la medianoche. La entrada tendrá un costo de USD 10 en preventa y USD 15 en las boleterías del parque Samanes.

