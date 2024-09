Más de 3 000 conductores en Playas afectados por inconsistencias en el sistema de cobro de multas por exceso de velocidad

En General Villamil Playas, provincia del Guayas, más de tres mil conductores no pueden pagar las multas por exceso de velocidad, debido a inconsistencias en el sistema de cobro.

Esta situación tiene preocupados a los choferes porque no pueden matricular sus vehículos y se les acumulan los intereses por mora.

Por ejemplo, a Rufino Cedeño, se encontraba en el centro de Playas, luego de salir de una agencia bancaria tratando de pagar tres multas por exceso de velocidad que desde hace tres meses no ha podido cancelarlas porque en el cantón no hay como hacerlo. “Me enteré porque estaba sacando un crédito, he ido al municipio, a los bancos y nada”.

Lo mismo le ocurría a Julio Iglesias a quien lo notificaron hace dos meses y en ese tiempo, incluso viajó a Guayaquil en busca de ayuda, ya que le urge matricular su vehículo.

Gabriel Balladares, alcalde de Playas, indicó que el inconveniente surge por las inconsistencias con las que los dispositivos comenzaron a operar el año pasado. “Es un contrato heredado y recaudatorio que entró el año pasado”.

Además, dijo que los 13 fotoradares instalados en el cantón han registrado 3 500 multas solo en los últimos tres meses, y que pedirá se las dé de baja. “Estamos presentando un recurso judicial y pedido a las autoridades competentes para que sean revisadas y anuladas”.

Sobre las multas represadas, Balladares dijo que los conductores deberán esperar la resolución y que la operadora de los dispositivos reactive el sistema.

El 17 de septiembre la Comisión de Tránsito del Ecuador, terminó el contrato tripartito con el municipio de Playas y la administradora de los radares Serviplayas. Por esta razón, los 13 dispositivos fueron clausurados el pasado viernes.

Según el convenio, Serviplayas percibirá el 51% de la recaudación de las multas durante 10 años, pero al terminarse ese compromiso anticipadamente el municipio de Playas tendría que pagar cerca de 6 millones de dólares como penalización.