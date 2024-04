Madres de familia aseguran que fueron estafadas por una mujer que ofertaba el ingreso a cualquier unidad educativa fiscal

Alejandra Páez asegura que así como ella otras madres han perdido un cupo para matricular a sus hijos en una Unidad Educativa Fiscal, después de confiar en una mujer llamada Tatiana, quien les había ofrecido inscribirlos en cualquier centro educativo en Guayaquil si pagaban por dicho trámite.

"Por esta mujer, que nos ha hecho una maldad, una estafa, a todas las madres que tenemos poco dinero, como todas estas madres nos quedamos con nuestros hijos sin saber dónde estudiar, por ella, que no tiene corazón con la educación. Nos mandan cosas que son papeles, como que fueran originales del Gobierno y de todo, que son falsos. Yo he ido incluso al distrito y me han dicho que es una estafa", detalló la mujer.

"Ella me dijo que sí, que ya estaban inscritos, me dijo que le depositara y le deposité más de USD 300 por los dos cupos y me aseguró que ya estaban inscritos. Me envió captura y todo de como estaban inscritos", explicó Daniela Marín, madre estafada por cupo educativo.

Sobre esta denuncia llegamos a los distritos 2 y 7 de educación en el centro y norte de la urbe, en busca de una versión oficial, para saber sí conocen a esta mujer que se hace pasar como funcionaria de esta Cartera de Estado pero no fuimos atendidos.

“Lo que son las entrevistas tiene que hablar con la Subsecretaria de educación, ya que no tienen autorizado dar entrevistas, afirmó un colaborador.