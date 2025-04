Lluvias y mareas altas provocan inundaciones en Samanes 1 y 2

Las calles Francisco Rizzo y Elina Manzano, ubicadas entre las ciudadelas Los Samanes 1 y 2, en el norte de Guayaquil, se han convertido en una nueva zona inundable. Según denuncian los vecinos, es la primera vez que experimentan este tipo de anegamientos, provocados por la coincidencia entre las lluvias intensas y la marea alta.

Esta situación no solo afecta la movilidad, sino también a las viviendas y comercios del sector, ya que las tuberías se tapan y el agua ingresa a los domicilios. “La marea se trepa, no baja, y eso ya no es normal”, comentó un residente. Otro vecino reclamó que, a pesar de haber pagado por mejoras en los servicios, siguen enfrentando los mismos problemas.

Evelyn Osorio, habitante de Alborada 13, también en el norte, explicó que apenas un par de horas después de la lluvia ya empieza a subir el nivel del agua. “Esto es nuestro pan de cada día cuando hay marea alta”, aseguró.

