En un video grabado por él mismo, Álvarez rechazó haber incurrido en un acto discriminación y argumentó su decisión en que no puede permitir que el centro de Guayaquil quede bloqueado durante más de diez horas.

La decisión de no otorgar las autorizaciones ha generado un pulso entre los grupos organizadores y el alcalde Aquiles Álvarez , del partido correísta Revolución Ciudadana (RC), quien en redes sociales ha explicado sus motivos para oponerse a que el desfile se haga en el centro de la ciudad, como tradicionalmente se ha hecho.

Los organizadores del desfile del Orgullo 2023 en Guayaquil anunciaron que marcharán por las calles de la ciudad pese a no contar con los permisos municipales, lo que ha causado desconcierto dentro de las organizaciones y colectivos de la comunidad LGBTIQ+.

El alcalde afirmó que su deber "es administrar para todos los guayaquileños, no solo para algunas agrupaciones en especial ni para algunas religiones o partidos políticos".

"En mi creencia, a la cual también hay que respetar, porque yo respeto la de todos ustedes, Dios nos manda amar al prójimo. No tengo nada en contra de nadie que piense distinto a mí. Yo amo a mi prójimo. Aunque me insulten, yo les invito a que hagamos un análisis, nos calmemos y no hagamos este tema personal", dijo Álvarez.