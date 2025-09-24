El incendio de un kiosco expone nuevamente el abandono del Malecón del Salado, en Guayaquil

El abandono y deterioro del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/mesas-arrinconadas-y-locales-cerrados-el-declive-del-malecon-del-salado-en-guayaquil-XL4940880 target=_blank>Malecón del Salado</a> </b>volvieron a quedar en evidencia con el incendio provocado de uno de sus kioscos la noche del lunes 22 de septiembre. El siniestro reflejó otra vez una<b></b><b></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/fundacion-malecon-2000-responde-a-criticas-JJ9931092 target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/hombre-calcinado-malecon-salado-guayaquil-EY9199666 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/guayaquil/inseguridad-malecon-salado-FI7497117 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>