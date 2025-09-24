El incendio de un kiosco expone nuevamente el abandono del Malecón del Salado, en Guayaquil

El abandono y deterioro del Malecón del Salado volvieron a quedar en evidencia con el incendio provocado de uno de sus kioscos la noche del lunes 22 de septiembre. El siniestro reflejó otra vez una problemática que persiste desde hace años: la falta de mantenimiento y el descuido de uno de los espacios que en el pasado fue referente turístico de Guayaquil.

De acuerdo con testigos, las llamas fueron provocadas por un consumidor de droga que merodeaba entre las calles 16 y Colón. Nelson Cueva, presidente de la casa comunal del sector, aseguró que "los recicladores lo quemaron para llevarse la chatarra para el vicio. No había explosivos. Se halló gasolina", afirmó.

El sector afectado contaba con cinco kioscos, pero hoy solo queda el último, destruido por el incendio. Los demás fueron retirados por el Municipio o desmantelados por consumidores y recicladores. "Hemos hecho informes y enviado oficios al Municipio, pero los encargados de la obra no vienen a darle seguimiento", lamentó Cueva, quien añadió que, pese a los candados puestos por los moradores, delincuentes han sustraído focos, reflectores, jardineras y barandas.

El contraste con el pasado es evidente. Hace unos años, el Malecón del Salado era uno de los sitios más concurridos de la ciudad. Hoy luce desolado: los locales del patio de comidas junto al Puente del Velero permanecen cerrados, los juegos infantiles son usados por personas en condición de calle y varias de las piletas se encuentran apagadas y secas. "Usted no puede caminar por aquí desde las 16:00", advirtió Cueva.

Alex Anchundia, gerente de Segura EP, reconoció que el sector enfrenta un grave problema de microtráfico de drogas.

Explicó que, aunque existen diez guardias privados designados por el Municipio, hay zonas tan inseguras que incluso ellos corren riesgos. Sin embargo, aseguró que ya se trabaja junto a la Fundación Siglo XXI en un proyecto de recuperación. "Primero, dejar limpio el lugar. Lo otro, es que la comunidad comience a ocupar este espacio con actividades para recuperar el tejido social", señaló.

La Policía Nacional también anunció medidas. Carlos Fuertes Córdova, jefe del Distrito Portete, informó que se creará un grupo de policiclos —agentes en bicicletas— para reforzar la seguridad, especialmente en horarios de turismo.

La comunidad, no obstante, espera que estas promesas se cumplan, pues aseguran que llevan más de una década observando cómo los delincuentes desmantelan y se adueñan del Malecón.