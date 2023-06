“Tengo una relación cercana con la comunidad, los visito dos veces al año y en algún momento uno de ellos me dijo que quería conocer el mar y desde ahí arrancó la idea. El objetivo es que disfruten lo que más puedan de Guayaquil”, contó el fotógrafo Manuel Avilés , organizador del viaje.

Durante esta jornada visitaron la Aerovía y realizaron todo el trayecto hasta Durán, para luego retornar al Malecón 2000. “Solo he escuchado y he visto en noticias a Guayaquil, es un sueño estar aquí, he llorado bastante cuando estaba en la aerovía por primera vez por la emoción”, contó Graciela Baihua.