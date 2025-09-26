Guayaquil
26 sep 2025 , 06:03

Más de 12 horas de fuego: el Cerro Colorado sigue con focos activos en Guayaquil

Columnas de humo se observan la mañana de este viernes detrás de la ciudadela Metrópolis 1.

   
Pasadas las 06:00 de este viernes 26 de septiembre aún había llamas en el Cerro Colorado, en el norte de Guayaquil, donde en la víspera un incendio forestal devastó 12 hectáreas de vegetación. Según el Cuerpo de Bomberos, pese a que todavía hay focos activos, el incidente está controlado.

Este viernes, columnas de humo se podían observar desde la avenida Narcisa de Jesús. Los focos activos están ubicados detrás de la ciudadela Metrópolis 1. Según información preliminar, unos 100 bomberos trabajan en esta jornada para liquidar por completo las llamas.

Las primeras alertas del incendio forestal ocurrieron alrededor de las 18:00 de este jueves. Las primeras llamas se observaron detrás de la ciudadela Colinas del Maestro. La emergencia obligó a movilizar unos 200 bomberos que trabajaron hasta cerca de las 23:00.

Las primeras alertas del incendio forestal ocurrieron alrededor de las 18:00 de este jueves. ( Cuerpo de Bomberos de Guayaquil )

Las autoridades aún no determinan el origen del incendio. Por su parte, el mayor Carlos Salazar, jefe de la División Forestal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, señaló que las condiciones climáticas facilitaron la rápida propagación de las llamas.

Además de los bomberos, funcionarios y recursos de las direcciones de Obras Públicas, Ambiente y Protección Animal, así como personal de Urvaseo, Segura EP, la Prefectura del Guayas y empresas privadas han colaborado con esta emergencia.

Desde junio ha existido un repunte de incendios forestales en Guayaquil.

Sanciones por incendios forestales

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas de uno a tres años de prisión por provocar incendios en bosques o páramos. Si el incendio causa muertes, la sanción puede subir de 13 a 16 años de cárcel.

Adicionalmente, en Guayaquil rigen multas por provocar incendios forestales. Estas van hasta los USD 4 700.

