Más de 12 horas de fuego: el Cerro Colorado sigue con focos activos en Guayaquil

Pasadas las 06:00 de este viernes 26 de septiembre aún había llamas en el Cerro Colorado, en el norte de Guayaquil, donde en la víspera un incendio forestal devastó 12 hectáreas de vegetación. Según el Cuerpo de Bomberos, pese a que todavía hay focos activos, el incidente está controlado.

Este viernes, columnas de humo se podían observar desde la avenida Narcisa de Jesús. Los focos activos están ubicados detrás de la ciudadela Metrópolis 1. Según información preliminar, unos 100 bomberos trabajan en esta jornada para liquidar por completo las llamas.

Las primeras alertas del incendio forestal ocurrieron alrededor de las 18:00 de este jueves. Las primeras llamas se observaron detrás de la ciudadela Colinas del Maestro. La emergencia obligó a movilizar unos 200 bomberos que trabajaron hasta cerca de las 23:00.