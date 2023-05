Estas son las obras que Cynthia Viteri ofreció en Guayaquil pero que no se hicieron o están inconclusas

Sin embargo, hay algunas obras que Viteri ofreció y que al final de su periodo no se han hecho o están inconclusas.

Pero no es lo único, a los habitantes de la vía a la Costa, Viteri les ofreció en la campaña de 2019 mejorar la vialidad de la zona a la que el Municipio apunta como un nuevo polo de desarrollo; sin embargo, esas obras no se hicieron y la alcaldesa saliente tiene una justificación.

En una entrevista radial, Viteri justificó que recién en la parte final de su administración, el Gobierno le cedió al Municipio la competencia de la vía a la Costa, pero sin darle recursos y así no hubo ni tiempo ni financiación para hacer lo que se ofreció: mejorar los retornos, ampliar las vías debajo del intercambiador con la Perimetral y construir cinco pasos peatonales con ascensores.

Imagen proyectada por el Municipio de Guayaquil para la avenida del Bombero, pero no se hizo la obra.

Imagen proyectada por el Municipio de Guayaquil para la avenida del Bombero, pero no se hizo la obra.

El conjunto de pasos elevados buscaba descongestionar el tránsito de 1.400 vehículos que pasan a diario por la avenida del Bombero , según los cálculos de la Autoridad de Tránsito Municipal, pero el diseño quedó solo en eso. La obra no se realizó.

Uno de esos pasos vehiculares se anunció en la av. Roberto Serrano Rolando en la intersección con la avenida 25 de Julio , en el sur, pero aún no se ha terminado.

Lo mismo ocurre con el de la av. Juan Tanca Marengo y José Antonio Gómez, en el sector de la Martha de Roldós, obra que empezó a ser construida en diciembre de 2021 y aún no termina.

Pero ninguna de estas obras se ha realizado, solo quedaron en estudios y la alcaldesa saliente se jacta de tenerlos, aunque sea en papeles.

“Cuando vean este año inaugurar las obras, las obras no se hacen de un día para otro. Son 70 obras que dejo listas para que el próximo alcalde no haga más que cortar la cinta, y le dejo 50 estudios con los que puede inaugurar inmediatamente nuevas obras. Ese trabajo no lo tenía yo cuando llegué”, dijo Viteri en un enlace radial.

Entre esas obras pendientes de terminar o en estudio que han quedado también el mercado San Gregorio, mercado Norte, mercado Este, bulevar Sauces, un nuevo proceso para la operación de la troncal 4 de la Metrovía y los cuatro pasos a desnivel que no se hicieron en la administración de Viteri.