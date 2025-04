La mañana de este viernes se realizaron nuevos operativos de control en el mercado de transferencia de víveres de Montebello, en Guayaquil. Las autoridades detectaron precios inflados en al menos seis andenes, donde por ejemplo, el saco de limón se ofrecía en 22 dólares, cuando su valor referencial es de 12 dólares. Situaciones similares se evidenciaron en productos como el choclo, el tomate y el pepino.

Mientras se ejecutaban las inspecciones de parte de la Intendencia del Guayas, la Policía, y personal municipal, una comerciante denunció un intento de asalto a pocos metros de donde se desarrollaban los controles.

“Me pidió cinco dólares de papa, luego me insultó, me mostró un arma y me exigió todo el dinero. Me salvé porque salí corriendo”, contó la comerciante afectada.

Este hecho desató una ola de quejas de los vendedores del mercado, quienes aseguran que la inseguridad es constante y que no cuentan con protección adecuada. “Hace dos días asaltaron a una señora por el área de legumbres y le robaron todo el dinero”, dijo otra comerciante.

