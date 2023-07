El cuerpo de un bebé que presuntamente murió dentro del vientre de su madre está desaparecido desde hace nueve días en el Hospital General Guasmo Sur, en Guayaquil, luego que la mujer acudió a dar a luz.

Según la abuela del bebé, Alexandra Cabrera, su hija ingresó a la casa de salud el 28 de junio porque se iba a someter a una cesárea tras presentar complicaciones durante su embarazo. La madre, de 26 años, tenía ocho meses de gestación.

Luego de informar a la familia que el pequeño había fallecido, personal del sanatorio entregó los documentos que indican que la criatura murió por "una causa no especificada".

"No me dan repuesta, no sé si en realidad el bebé falleció", relató Cabrera a Ecuavisa luego de varios días de espera por el cadáver del pequeño.