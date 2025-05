Liliana Córdova, una joven madre de 28 años, lleva más de una semana desaparecida tras salir de su casa ubicada en el oeste de Guayaquil. La última vez que fue vista fue el pasado 29 de abril, alrededor de las 4:30 de la tarde, cuando una cámara de seguridad la captó caminando junto a un joven con quien, según su familia, mantenía una amistad.

Desde ese día, sus familiares no han vuelto a tener noticias de ella. La última comunicación fue a través de WhatsApp con una prima. “Más o menos a las 4, recibí unos audios. Me dijo que ya iba a salir y que se iba con Jonathan. Me comentó que se iban a Monte Sinaí”, contó su pariente.

Lea más: Un hombre que fotografió a menores en el Malecón 2000 fue entregado a la Policía Nacional