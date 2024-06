Más denuncias de irregularidades en el mercado de Montebello tras declaraciones de Aquiles Álvarez

Pese a que Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, respondió sobre las denuncias de cobros indebidos en el Mercado Mayorista de Montebello, señalando que "se les caerá con todo" a los malos funcionarios, Televistazo escuchó nuevas acusaciones de presuntas irregularidades en ese predio.

Además de los pagos que serían efectuados, tanto en dinero y productos, bajo la amenaza de multar a los comerciantes por cualquier cuestión, se suma un problema sobre los permisos los permisos de ingreso vehícular al área de parqueos.

"Dicen ellos que, a partir de las 12:00, no pueden ingresar los vehículos, pero siguen ingresando para normalmente para hacer sus compras. Pero, para eso, tienen que pagar", comentó uno de los denunciantes.

Además, según la fuente, algunos trabajadores administrativos se valen de una regla para hacerles otros cobros:

"Dicen ellos que tienen una ordenanza municipal que en un puesto no puede estar una tercera persona. Como ellos saben que golpe de las 10:00 u 11:00 ya no se encuentra el comerciante principal, y ellos llegan y preguntan por el titular, y como no está, ellos dicen que van a multar", relató.

En su enlace radial, Aquiles Álvarez no detalló si ya se identificaron a los funcionarios grabados en el video, ni cuál es el proceso que se está realizando sobre este tema.

El alcalde aseveró que hacen operativos constantes, pero que no les reportan esos casos. "Hemos ido a Montebello a conversar con ellos, y les preguntamos si está todo bien, si les cobran algún tema que no deben cobrarles y nos dicen 'no, todo está bien'", relató.

Pidió la colaboración de los comerciantes para actuar cuando existen estos problemas, y señaló que no hace falta que exista una denuncia formal para que ellos puedan tomar cartas sobre el asunto.