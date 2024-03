La Alcaldía de Guayaquil es criticada por iluminar de rojo el palacio municipal por el Día de la Mujer

La Alcaldía de Guayaquil iluminó de rojo el Palacio Municipal, y otros edificios patrimoniales, como la Torre Morisca, Iglesia de la Merced, y la Columna de los Próceres, en la noche del viernes 8 de marzo.

Señalaron que escogieron el color para conmemorar el Día de la Mujer y el mes de la salud cardiovascular de la Mujer, sin embargo, esta decisión provocó críticas porque no se usó el morado, que está asociado a esta fecha que conmemora la reivindicación de derechos de las mujeres.

"Con una googleadita bastaba para saber el porqué del color morado. Si hay dos fechas el mismo día se escoge la más importante, no se las mezcla, son efemérides no aguas frescas del Chavo. Hay momentos y momentos para ser disruptivos, el 8M sin duda no lo era", escribió la abogada y activista Sybel Martínez.

Otros cuestionaron que el color rojo no remite a nada relacionado al Día de la Mujer. Según sindicatos médicos, el rojo sí corresponde a la conmemoración de la concientización de la salud cardiovascular de la Mujer, que se celebra cada 9 de marzo.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), las enfermedades isquémicas del corazón fueron la primera causa de muertes de mujeres en 2022, con 6 059 fallecimientos, mientras que las enfermedades hipertensivas se ubicaron en el cuarto lugar, con 2 176 casos.

El Palacio Municipal de Guayaquil sí ha sido iluminado con el color morado por estas fechas, como ocurrió en la anterior administración de Cynthia Viteri.