Cientos de estudiantes están faltando a clases en Durán por la inseguridad

Padres de familia de la escuela Héctor Pilco, ubicada en la quinta etapa de la Ciudadela El Recreo en Durán, reclamaron por más seguridad en los planteles educativos.

"Nuestros hijos están en peligro, señora ministra (María Brown) aquí en el sector hay muchas muertes. Está habiendo muerte todos los días, no queremos que nuestros niños les pase algo", dijo Paula Alvarado, madre de un alumno.

"Todos los padres de familia que estamos aquí, por favor, ministra de Educación, por favor, ayúdanos a mandar a nuestros niños a clases virtuales, no queremos más muertes", reclamó Ángela Arroyo, otra madre.

Al menos 400 niños no acudieron a clases este jueves, algo similar ocurrió en la Unidad Educativa Monseñor Leonidas Proaño, donde en cambio, solo llegó el personal docente.

Al consultar a los padres qué les dijeron en la escuela, les respondieron "el que no quiera, no lo traiga". Sin embargo, los padres reclaman que exista un control policial diario para enviar a los estudiantes sin peligro.

No muy lejos de aquel plantel, en el colegio Provincia de Cañar, solo acudieron 200 de los 1200 menores registrados. Un padre de familia indicó que no mandó a su hija porque le indicaron vía WhatsApp que no lo haga

En lo que va del año, en Durán se registran 80 muertes violentas. Dos de los últimos casos ocurrieron en la primera etapa de la Ciudadela el Recreo, y afuera de un centro educativo en el sector de la Primavera 2.

El mayor Danny Torres, jefe operativo del distrito Durán, dijo que mantienen vigilancia en los alrededores de 20 establecimientos priorizados, de los más de 100 planteles educativos que hay en ese cantón del Guayas.

"Dentro de estos 7 últimos días, hemos tenido víctimas colaterales, y también muerte de 2 GDOs (grupos delincuenciales organizados) en el cantón", señala Torres.

Ecuavisa solicitó información al Ministerio de Educación sobre la falta a clases de los estudiantes por la escalada de inseguridad en Durán, pero hasta el cierre de este reportaje, no hubo respuesta.